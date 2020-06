Che fine ha fatto il cast di 2 Single a Nozze? Scopriamo insieme come sono diventati oggi gli attori del film uscito nelle sale 15 anni fa

Vediamo dove sono finiti tutti gli attori che hanno fatto parte del cast originale di 2 Single a Nozze!

Il successo di 2 Single a Nozze

Nel 2015 usciva nelle sale cinematografiche mondiali 2 Single a Nozze, film che si è rivelato un successo immediato al box office. La pellicola vede l’interpretazione di un cast stratosferico, che ha consentito al film di posizionarsi al secondo posto per gli incassi al botteghino.

Dopo tanti anni dall’uscita del film, scopriamo insieme che fine hanno fatto i celebri attori della commedia americana!

Che fine hanno fatto gli attori

Isla Fisher – Gloria Cleary

L’interprete di Gloria Cleary, Isla Fisher, ha vinto il Breakthrough Performance Award agli MTV Movie Awards proprio per la sua parte nel film. Dopo il successo, ha avuto due figlie, Olive e Elula, e ha lavorato al film horror, “Visions”, incentrato su un personaggio in grado di avere delle visioni inquietanti.

Bradley Cooper – Zachary “Sack” Lodge

Bradley Cooper interpretava il fidanzato testa calda di Rachel Mcadams, Zachary “Sack” Lodge, in “2 Single a Nozze”. L’attore ha proseguito con la sua carriera ed è oggi uno degli interpreti più richiesti di Hollywood. Cooper è stato candidato ben 4 volte agli Oscar come miglior attore.

Rachel McAdams – Claire Cleary

Dopo “2 Single a Nozze” anche Rachel McAdams ha raggiunto parecchia notorietà a Hollywood. Di recente, ha recitato in Spotlight, grazie il quale ha ottenuto la nomination agli Oscar come miglior attrice, e in Eurovision Song Contest – La storia dei Fire Saga, film che uscirà il 26 giugno su Netflix.

Owen Wilson – John Beckwith

Dopo il successo con il film, Owen Wilson ha avuto 2 figli, uno con la sua ex-fidanzata Jade Duell e l’altro con Caroline Lindqvist. Di recente ha preso parte a 2 gran figli di…, Wonder e

The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun.

Vince Vaugh – Jeremy Grey

Dopo il film, l’attore sposa l’agente immobiliare canadese, Kyla Weber, dalla quale ha due figli. Di recente ha recitato in Seberg – Nel mirino, assieme a Kristen Stewart.