Glicemia troppo alta? 2 ricette a basso indice glicemico gustose e sane

Se hai la glicemia troppo alta ma vuoi mangiare piatti gustosi e squisiti prova 2 ricette golose a basso indice glicemico: pizza e torta.

Avere la glicemia alta non significa non poter mangiare piatti golosi, l’importante è che siano sani e a basso indice glicemico.

I livelli di zuccheri nel sangue troppo alti possono comportare due diverse reazioni nei pazienti:

Massima accettazione della situazione e conseguente attenzione maniacale all’alimentazione

Depressione e non accettazione della propria condizione fisica con costante voglia di cibo ad alto IG

Come poter gustare un piatto prelibato, goloso e gustoso senza incidere negativamente sulla propria salute se si soffre di glicemia alta?

Facile, cucinare in modo sano ed equilibrato con ingredienti a basso IG e farine speciali per chi soffre di questa patologia.

Prova subito queste due deliziose ricette a basso indice glicemico: Torta al cioccolato e Pizza gourmet.

Sono facili e veloci da realizzare. Utilizzerete per la pizza il classico preparato di farine a basso IG (acquistabile in negozio) mentre per la torta un mix di farine da voi creato al momento.

Gustare un dolce o una pizza squisiti anche se a basso IG è possibile e cucinarli è molto semplice e veloce.

Prepara entrambi in meno di 10 minuti, ecco le due ricette.

2 ricette a basso indice glicemico: torta e pizza

Torta al cioccolato a basso IG

Ingredienti

100g farina integrale

4 uova

100g farina grano saraceno

100g zucchero di cocco

80g cioccolato fondente al 70% senza zuccheri aggiunti

30g cacao amaro in polvere

40g olio di semi di lino

2 bucce di limone grattugiata

1 bustina lievito per dolci

1 vanillina

cannella q.b.

Preparazione

Preriscaldate il forno a 190° e prendete una tortiera apribile di dimensione medio grande. Sciogliete il cioccolato a bagnomaria. Separate le uova e mettete da parte gli albumi. Montate i rossi utilizzando le fruste elettriche con lo zucchero di cocco, dovranno diventare chiari e spumosi. Aggiungete la buccia di limone grattugiata, il cacao e l’olio. Unite anche il cioccolato fuso e mescolate. Ora aggiungete le farine setacciate, il lievito, cannella e la vanillina mescolando per non formare grumi. Con le fruste elettriche pulite montate a neve gli albumi e poi uniteli lentamente all’impasto mescolando con una spatola dal basso verso l’alto. Spolverizzate con cannella a piacere la superficie del dolce e infornate per 50 minuti a 190°. Fate la prova stecchino prima di sfornare la vostra deliziosa torta. Quando sarà cotta tiratela fuori dal forno e lasciatela raffreddare a temperatura ambiente, poi estraetela dalla tortiera e servitela con una tisana di accompagnamento.

Pizza Gourmet a basso IG

Il preparato per pizza a basso indice glicemco (IG) potete acquistarlo nei negozi specializzati oppure in una comunissima farmacia.

Potreste anche condirla con semplice mozzarella pomodoro e basilico se non avete gli ingredienti elencati in casa, sarà deliziosa comunque!

Ingredienti

1 preparato per pizza a basso IG

110 ml acqua

1 cucchiaio di olio evo

400g zucca cruda (pulita) a fettine sottili

30g olive taggiasche

4 fette sottili di formaggio asiago

1 filo di olio evo per condire

1 pizzico di sale

1/2 cipolla rossa

rosmarino q.b.

erba cipollina q.b.

Preparazione

Accendete il forno a 180° e prendete una teglia rotonda da 28 cm di diametro. Foderatela con la carta forno. La zucca deve essere fatta a fettine o pezzetti sottili, aiutatevi con una mandolina. Tagliate anche la cipolla a fettine molto sottili. In una ciotola versate il preparato mix di farine a basso IG, aggiungete a piccole dosi l’acqua e mescolate con una forchetta. Unite anche 1 cucchiaio di olio evo e iniziate a impastare con le mani. Spolverata un pizzico di farina sul piano e adagiateci il panetto di impasto, lavoratelo 2-3 minuti fino a che sarà ben liscio e senza grumi. Stendetelo con le mani nella teglia delicatamente, dategli la forma di una pizza. Ora cospargetela di formaggio, poi unite la zucca, la cipolla e le olive. Un pizzico di sale e un filo olio evo. Per ultimo aggiungete il rosmarino fresco spezzettato e l’erba cipollina.

Infornate per 25-30 minuti a 180°, a cottura ultimata la pizza gourmet a basso IG sarà pronta da gustare calda e fumante.