2 febbraio 2020, significato della data palindroma: l’evento straordinario che appassiona tutti

2 febbraio 2020, una semplice data per molti – un evento straordinario per tutti gli altri! La data palindroma è qualcosa di raro e molto affascinante: ma qual è il suo significato?

Oggi è il 2 febbraio 2020 ed è da considerarsi un evento raro che non affascina solo gli appassionati di cabala e numeri.

Che cosa significa la data palindroma del 2-2-2020

Una costellazione di tanti 2 e qualche zero che rendono la giornata di oggi molto particolare. In effetti, se si pensa bene all’evento, è bene sapere che esistono solo 366 giorni palindromi in 10.000 anni. Un qualcosa di raro che non appassiona solo gli amanti e studiosi dei numeri ma tutti quanti.

Questo secolo ha già regalato alcuni eventi del genere come 10-2-2001 oppure 11-2-2011. Per questo secolo che stiamo vivendo incontreremo ancora 23 date palindrome, ma una particolarità del genere – come quella di oggi – accadrà solo il 10-3-3001 (forse non riusciremo ad esserci!).

Se invece si vuol fare un salto nel passato, anche il Medioevo ha avuto la possibilità di vivere un evento simile l’11-11-1111.

Ma per chi è appassionato di numerologia e cabala, questa è una giornata particolare e ricca di significato. Bisogna sapere infatti che il numero 2 è simbolo di coppia, armoni a e equilibrio: un aspetto decisamente positivo e a tratti romantico, in un’era dove si è circondati solo da brutte notizie.

Ma che cos’è una data palindroma?

Una data palindroma non è altro che un numero simmetrico nella lettura, ovvero uguale se letto da sinistra verso destra e viceversa. Non solo numeri ma anche parole come, le più famose