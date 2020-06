2 Fast 2 Furious, le curiosità sulla seconda parte della saga

2 Fast 2 Furious andrà in onda venerdì, 5 giugno 2020, in prima serata su Italia 1, scopriamo tutte le anticipazioni riguardo al film

Approfondiamo insieme tutto quello che sappiamo riguardo il film in onda stasera su Italia 1 alle 21.30, 2 Fast 2 Furious!

Il successo di 2 Fast 2 Furious

2 Fast 2 Furious è un film d’azione, distribuito nelle sale cinematografiche a partire dal 20 giugno 2003 e diretto da John Singleton. Le pellicola è il sequel del primo capitolo del noto franchise, prodotto da Original Film e prodotto e distribuito dalla Universal Pictures.

Mediaset ha deciso di trasmetterlo, a distanza di 17 anni, in prima serata su Italia 1 ed è per questo che vi sveliamo tutte le anticipazioni!

Il cast del film

Il film diretto da John Singleton è composto da un cast importante, costituito da attori che sono riusciti a farsi strada a Hollywood anche dopo il successo con il franchise.

Tra questi, sono presenti il compianto Paul Walker, poi Tyrese Gibson, Cole Hauser, Eva Mendes, Ludacris, Fabolous, Jin, Lahmard J. Tate, Thom Barry, Eric Etebari, Amaury Nolasco, Devon Aoki, Roberto ‘Sanz’ Sanchez, Matt Gallini, James Remar, Rey-Phillip Santos, Michael Ealy.

La trama

Il film approfondisce le vicissitudini dell’ex poliziotto in fuga, Brian O’Connor, grande appassionato di corse su strada fuorilegge. L’uomo ha lasciato Los Angeles per via delle azioni illegali compiute nel primo film. Adesso si decide a volare per le strade di Miami, guadagnando denaro tramite corse clandestine.

Dopo essere stato sorvegliato dall’agente doganale Monica Fuentes, Brian viene catturato dalla polizia. Dovrà sottostare a un accordo, tramite cui dovrà cercare di far cadere il signore della droga Carter Verone in cambio della cancellazione del suo casellario giudiziario.

Brian accetta e recluta il vecchio amico Roman Pearce, in modo da compiere insieme questa missione. Con l’aiuto di Monica, Brian e Roman lavoreranno insieme per abbattere Verone e avere la fedina penale nuovamente pulita.