18enne è scomparso dopo aver cercato di salvare 10 bambini in acqua

Il giovane di 18 anni, Callum Osborne-Ward, è scomparso dopo essere entrato in acqua a Rockley Point a Poole Harbour, nel Dorset, nel tentativo di salvare 10 bambini travolti da una forte corrente.

Si teme che l’adolescente sia morto dopo aver cercato di salvare 10 bambini trascinati via da una forte corrente.

Cosa è successo?

I genitori si sono uniti a Callum per salvare dei bambini, tre dei quali sono stati trasportati in ospedale per precauzione.

La polizia, dice che Callum è scomparso e non sono sicuri se sia ancora in acqua o se sia tornato a terra.

Callum indossava pantaloncini da bagno blu e ha i capelli corti castani, con la parola “papà” tatuata sul petto.

È stata avviata un’intensa operazione di ricerca per trovare il ragazzo, con gli equipaggi della guardia costiera, le scialuppe di salvataggio, la polizia, un elicottero e le imbarcazioni locali tutti coinvolti.

Venerdì scorso, due sorelle di 13 e 9 anni sono state salvate nella stessa zona.

L’area ha una piccola spiaggia sabbiosa che è molto popolare.

La villeggiante Leanne Edwards ha dichiarato:

“C’era una ragazza adolescente su una barca alla fine del pontile. Non era in grado di muoversi. Due adolescenti erano seduti accanto al pontile. Un altro era seduto vicino all’ormeggio”.

Un’altra signora ha rivelato:

” Due bambini sono caduti e quattro adulti sono saltati dentro e hanno cercato di salvarli”.

Secondo gli agenti di polizia sono morte 15 persone nelle acque britanniche nelle ultime due settimane.

Altre persone sono scomparse in questi giorni: la tragedia

Il direttore della guardia costiera di HM Claire Hughes ha detto che venerdì scorso nove persone hanno perso la vita in 10 giorni e avverte:

“Si prega di controllare sempre le condizioni meteorologiche e gli orari delle maree prima di uscire. La guardia costiera risponderà sempre al 999 e farà tutto il possibile per riportare le persone a casa e al sicuro.”

Ha aggiunto che quest’estate ci sono state altre tantissime tragedie di questo genere, varie famiglie hanno perso i loro cari.

