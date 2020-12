16mila nuove assunzioni per vaccinare gli italiani

Le assunzioni serviranno a rinfoltire le schiere di medici ed infermieri le quali saranno impegnati 7 giorni 7 durante le vaccinazioni.

Sembra essere già iniziato il conto alla rovescia per l’inizio delle vaccinazioni anche in Italia. Per molti questa data, inoltre, coinciderà con l’inizio di un nuovo lavoro nel settore sanitario. Infatti, in vista delle vaccinazioni arriveranno 16 nuovi posti di lavoro.

Il programma delle assunzioni è stato redatto dal commissario straordinario

Quest’ultimi faranno parte del programma redatto dal commissario straordinario Domenico Arcuri. Secondo l’uomo, infatti, serviranno sia dipendenti del servizio sanitario nazionale sia neo assunti.

Passando a parlare del bando, dei 16mila posti citati, circa 3mila saranno riservati esclusivamente ai medici. I contratti di assunzione, quindi, verranno fatti a giovani medici laureandi, specializzandi e pensionati. Inoltre, ci saranno posti anche per infermieri, assistenti sanitari e personale amministrativo.

Delle assunzioni rese necessarie dato che l’equipe medica incaricata di effettuare le vaccinazioni dovrà essere composta da 5 persone. Nello specifico un medico e ben 4 infermieri. Il servizio, inoltre, sarà attivo 7 giorni su 7 per favorire il maggior numero di vaccinazioni possibili.

In un’ora si riuscirebbero a fare circa 6 vaccini

In media in un’ora sarebbero circa 6 le vaccinazioni effettuate dai medici, per un tempo di circa 10 minuti a singola iniezione. Non solo però, serviranno risorse umane anche per gestire l’accettazione, la gestione degli approvvigionamenti ed il coordinamento.

Superata la prima fase, infine, potrebbero essere coinvolti nell’operazione anche pediatri, medici di famiglia, forze dell’ordine e farmacisti. A breve, quindi, Arcuri farà una call nazionale per trovare infermieri e medici, oltre ad una selezione per trovare una società di somministrazione che metta a disposizione il proprio staff.

Infine, la data in cui dovrebbero iniziare le vaccinazioni in Italia sarà il prossimo 15 gennaio 2021 anche se come riportato da Repubblica potrebbe aprirsi l’ipotesi di una distribuzione in contemporanea nel continente.