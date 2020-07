16enne scappa di casa e viene ritrovato 8 anni dopo: il dramma di Fernando

Incredibile vicenda a Genova: un ragazzo 16enne scappa di casa a causa delle prese in giro e viene ritrovato dopo anni. Il racconto del giovane.

La madre aveva perso le speranze di rivederlo, ma il 16enne è stato ritrovato a Genova dopo 8 anni ed ha raccontato come ha vissuto tutto questo tempo.

16enne scappa e viene ritrovato a Genova

Aveva solo 16anni Fernando Vasile quando decise di fuggire da casa sua, a Palombara Sabina in provincia di Roma.

Il giovane viveva con la mamma da qualche anno: entrambi originari della Romania si erano riuniti dopo che il giovane aveva raggiunto la donna in Italia.

Come riporta Tgcom24 l’adolescente aveva sofferto a lungo per le prese in giro da parte dei coetanei:

“Mi chiamavano il rumeno, mi faceva stare male”

Il 16enne allora in seguito ad un banale litigio scappò di casa: ora è stato inaspettatamente ritrovato dopo ben 8 anni.

Il drammatico racconto di Fernando

Il ragazzo ormai uomo, è stato ritrovato a Genova: il suo viaggio aveva toccato altre regioni prima di fermarsi nella città ligure dove ammette di essere stato accolto con amore.

Le ricerche di Fernando hanno beneficiato dell’aiuto della trasmissione “Chi l’Ha Visto” ed il giovane è potuto tornare a casa dagli zii.

Sua madre però non c’è: era tornata in Romania perché non pensava di rivederlo.

Come racconta lui stesso, a Genova ha vissuto di elemosina accolto e aiutato dai cittadini ed alla fine era andato a convivere con una ragazza.

“Qui erano tutti gentili, non mi facevano domande”

Ha dichiarato Fernando che ha potuto risentire al telefono la mamma in un momento che lui stesso ha definito molto emozionante.

“I primi 5 minuti sono stati di solo pianto”

ha detto il giovane a La Repubblica.

La vita per Fernando che ora sa cosa vuol dire essere accolto ed amato potrebbe ricominciare nella ditta di famiglia con un lavoro di manovale, o potrebbe riprendere gli studi.