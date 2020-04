13 Segni che stai sprecando la tua vita: cosa fare per fermare l’autodistruzione

La vita è un dono. Unica e sacra, eppure non tutti la vivono appieno. Sei anche tu una di queste persone? Ecco 13 segni rivelatori

Quando eri piccolo volevi diventare un astronauta, un cantante o un ingegnere? Come funziona? Spero che ti vada molto bene e tu viva la vita dei tuoi sogni. Ma per gli altri, ecco i 13 consigli dell’autore Carol Morgan per cambiare questa situazione:

1. Trascorri troppo tempo a fare cose che non dovresti fare

Guardare la televisione, navigare in rete. Ingozzarti con un sacco di cibo. Assumere tante bevante e tante altre cose. Dai uno sguardo serio alla tua vita. Dove passi la maggior parte del tuo tempo? Come lo usi? Ti porta ad una vita migliore? Stai gettando le basi per un futuro luminoso? In caso contrario, è necessario rivalutare le attività di routine e apportare modifiche.

2. Ti lamenti troppo

Conosco persone che sono costantemente sopraffatte dalla vita. Sei uno di loro? Ti lamenti per il tuo lavoro, il tuo capo, il tuo stipendio, i tuoi vicini o il tuo coniuge? Se lo fai, allora non stai facendo altro che emanare energia negativa. Questo non cambia le cose, ma ti tiene bloccato. Cambia i tuoi pensieri e parla di ciò che apprezzi della tua vita, non di ciò che non ti piace.

3. Non nutri la tua mente

Se non cresci continuamente come persona, allora sei stagnante come uno stagno che non si muove e in esso cresce il muschio verde. Questo è ciò che fa la tua mente se non la tieni attiva e impari nuove cose. Le sfide positive allargheranno la tua mente.

4. Fai troppe chiacchiere inutili

Il dialogo interiore può creare o distruggere la tua vita. Come disse Henry Ford, “Sia che tu pensi di poterlo fare o pensi di non poterlo fare … Ad ogni modo, hai ragione.” Se ti dici che non sei abbastanza intelligente per ottenere la promozione o avviare un’attività, allora hai ragione.

Se ti dici che sei troppo stanco per sforzarti di cambiare la tua vita, allora hai anche ragione. Quello che dici a te stesso diventa la tua realtà, quindi tieni d’occhio ciò che ripeti a te stesso, perché scoprirai che la tua vita coincide con i tuoi pensieri.

5. Non ti senti ispirato: manca una passione vera

Hai una passione per qualcosa? Conosco molte persone che pensano di non averne, ma non è mai così. Deve esserci qualcosa che ti piace fare, quindi riscopri ciò che ti eccita e fai di più.

6. Non hai piani per il futuro

Anche se è sempre bello vivere nel “adesso” ‘’essere nel momento”, a volte devi guardare avanti per vedere dove vuoi andare. Se non hai un obiettivo o un piano, allora sei come una nave che vaga senza meta attraverso l’oceano sperando di raggiungere un buon posto. Ma non puoi farlo. Proprio come una mappa ti porta a una destinazione, hai bisogno del tuo GPS interno per guidarti.

7. Trascorri troppo tempo con persone che non contribuiscono alla tua crescita

È facile stare con persone che non ti fanno sentire una persona migliore. Se continui così, o ristagni o crolli con loro. Mi piace chiamarli “vampiri energetici”. Ti succhiano la vita e non ti danno niente di positivo in cambio. Invece trova persone orientate alla crescita da avere al tuo fianco.

8. Sei dipendente dal tuo telefono

Senza dubbio, sono dispositivi molto interessanti che possono lasciarci in trance quando li usiamo. Anche se è divertente, pensa a tutto il tempo che stai sprecando. Quel che è peggio, pensa a tutte le relazioni che potrebbero essere influenzate.

Forse stai mandando messaggi o navigando su Internet mentre ceni con il tuo coniuge o i tuoi figli. In tal caso, stai perdendo tempo significativo che puoi trascorrere con i tuoi cari o tempo che potresti spendere per pianificare il tuo futuro.

9. Spendi soldi per cose che non contano

C’è una differenza tra un “bisogno” e un “desiderio”. Sono sicuro che l’abbiamo imparato tutti nei primi anni di scuola. Tuttavia, attualmente abbiamo leggermente cancellato la linea che li separa. In realtà, so che ci sono persone che non possono pagare il loro mutuo, ma hanno ancora i gadget più eleganti del pianeta.

Se ti fermi a pensarci, c’è davvero poco di cui abbiamo davvero bisogno. Cibo, acqua, riparo e amore sono alcune di queste cose. Tutto il resto sono solo dei bonus, quindi guarda a cosa stai spendendo i tuoi soldi e vedi se è possibile apportare modifiche. Forse puoi usare i soldi che risparmi per investire nel tuo futuro.

10. Non dormi abbastanza

Non sono un dottore, ma ho letto abbastanza libri per conoscere l’importanza vitale del sonno. È essenziale per una buona salute. Se sei troppo occupato per dormire a sufficienza o hai semplicemente la brutta abitudine di alzarti fino a tardi la mattina, dovresti rivalutare le tue abitudini.

11. Non ti stai prendendo cura del tuo corpo

Il sonno non è solo essenziale per la salute, ma anche cibo ed esercizio fisico. So che non sto dicendo nulla che non sai già, ma mangiare una dieta equilibrata e sana e spostare il corpo ha davvero effetti più positivi a parte la perdita di peso. Colpisce il tuo atteggiamento mentale e il tuo benessere generale. Controlla la tua dieta e il livello di attività, potresti scoprire che apportare alcune piccole modifiche migliorerà notevolmente la tua vita.

12. Non esci dalla tua zona di comfort

So quanto sia facile vivere comodamente. Infatti, quando vado in un ristorante di famiglia, chiedo sempre la stessa cosa. Non perché ho paura di provare qualcosa di nuovo, ma perché mi piace il cibo che normalmente ordino. Ma questo non è il tipo di zona di comfort a cui mi riferisco, ma sto parlando di correre un rischio che migliorerà la tua vita. E tieni presente che esiste una differenza tra un “rischio” e un “rischio calcolato’’.

13. Stai vivendo una vita che non ti piace

Il modo in cui misuro il successo di qualcuno è attraverso il loro livello di felicità. Se non sei felice, devi cambiare qualcosa, la vita deve essere molto eccitante! Se non ti piace, dai un’occhiata ad alcune delle modifiche che puoi apportare per raggiungere un posto migliore.