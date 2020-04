Psicologia: 12 Cose che le persone Intelligenti non tollerano MAI

Ti reputi una persona intelligente? Allora anche tu ritieni intollerabili questi 12 cose che purtroppo si ripetono, nella società, troppo frequentemente

Le persone intelligenti sono piuttosto intransigenti su alcune cose e alcuni comportamenti. Per tutta la vita non smetteremo mai di imparare lezioni, d’altra parte è risaputo che bisogna prima soffrire per apprezzare appieno ciò che ci circonda. Tuttavia, il fatto che la vita sia una maestra a volte dura non significa che dobbiamo deliberatamente scegliere la strada più difficile per “imparare una lezione”. Detto questo, vogliamo ripassare alcune cose chiave che non dovresti tollerare nella tua vita.

12 Cose che le persone intelligenti non tollerano mai

1. Vivere nel bisogno dell’accettazione altrui

Se vuoi vivere una vita positiva, devi rinunciare alla necessità di compiacere le altre persone. Mentre dovresti essere preoccupato per la felicità dei tuoi amici e familiari, ricorda però che da solo non puoi dare o togliere la felicità a qualcuno. In altre parole, puoi preoccuparti delle persone anche senza doverti annullare per renderle felici. Le persone intelligenti non vivono in prigione per le opinioni degli altri.

2. Le conversazioni negative, pessimistiche

“Considera la tua auto-comunicazione; è una conversazione con l’universo. ” David James Lees.

Le persone intelligenti non si impegnano mai in conversazioni negative, perché sanno che non portano a nulla. Se hanno una bassa autostima, ci lavorano consapevolmente e usano il pensiero positivo per cambiare il modo in cui pensano sé stessi.

3. Circondarsi di persone negative

Proprio come non vuoi sminuirti, non sminuire neanche i tuoi amici. Le persone intelligenti si assicurano di rimuovere le persone negative dalla loro vita e non lasciare che altre persone li abbattano. Non esitate a eliminare le persone che vogliono solo vederti soffrire. I tuoi amici dovrebbero incoraggiarti e ispirarti, non deprimerti.

4. RESTARE NELLA PROPRIA COMFORT ZONE

“La comfort zone è un posto bellissimo, ma non cresce nulla lì.” Anonimo

Le persone intelligenti scelgono di uscire da una brutta situazione invece di diventare vittime. Questo è esattamente ciò che fanno le persone intelligenti quando la vita presenta una sfida o quando non si sentono ispirati da ciò che li circonda. E se anche non puoi fuggire da una brutta situazione, puoi sempre guardarti attorno e considerare le altre opzioni.

5. Farsi condizionare dagli altri

Le persone intelligenti odiano seguire la massa quando sanno che questo è fortemente sbagliato il modo in cui agisce. Ascoltano la propria voce interiore per prendere una decisione, non il rumore del mondo esterno.

6. Fare un lavoro che non si ama

Le persone intelligenti non possono accettare, almeno non troppo a lungo, un lavoro che non soddisfa le loro aspirazioni; Preferiscono dover affrontare qualche difficoltà e ristrettezza piuttosto che passare tutte le loro ore in un lavoro che li esaurisce, anche se li paga bene.

7. Trascurare la propria salute

Certo, tutte le responsabilità della vita possono assorbire la nostra energia, ma ciò non significa che dovremmo trascurare la nostra salute. Le persone intelligenti si prendono sempre del tempo per prendersi cura di loro, sia che ciò significhi andare in palestra dopo una lunga giornata di lavoro o alzarsi un’ora prima per una sana colazione prima di cominciare la giornata. Può essere snervante, ma sanno che la loro salute è la loro più grande risorsa.

8. Lasciarsi controllare dai soldi

Se da un lato è vero che abbiamo bisogno di soldi per sopravvivere, ciò non significa che devi permettere che essi controllino ogni tuo singolo pensiero. Le persone intelligenti lavorano con ciò che hanno e non vivono al di là delle loro possibilità.

9. Perdere tempo con chi non ascolta

Non tutti capiranno cosa pensi o addirittura provi, e va bene. Le persone intelligenti sanno quando scappare da persone che non le supportano o a cui non si sentono affini. Non tutti quelli che incontri nella vita sono destinati a rimanere con te e le persone intelligenti lo sanno.

10. Essere infelici

La vita è troppo breve per cercare di essere qualcun altro e bisogna essere grati e felici di ciò che si ha. Ma con tutte le cose che dobbiamo affrontare, molte persone lo dimenticano. Ricorda che sei responsabile della tua felicità. Le persone intelligenti non perdono tempo ed energie ad essere infelici e si concentrano su ciò che può migliorare la propria vita.

11. Essere pigri

Le persone intelligenti sanno che devono lavorare sodo per vedere i risultati e che sebbene viviamo in una società altamente automatizzata, dobbiamo mantenerci attivi ed in movimento per raggiungere i nostri obbiettivi. Le persone intelligenti hanno ancora tempo per fare esercizio fisico, mangiare sano e fare tutto il necessario per migliorare la propria vita.

12. Farsi trattare come uno zerbino

In poche parole, consentire alle persone di calpestarti dimostra una mancanza di rispetto verso te stesso. Le persone intelligenti conoscono la differenza tra essere gentili e farsi calpestare dalle persone. La persona intelligente mostrerà gentilezza a tutti, ma se qualcuno non li rispetta, li metterà al loro posto o se ne andrà se necessario.