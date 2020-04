Non puoi controllare tutto: 11 modi per evitare l’esaurimento nervoso

Alcune persone tendono a farsi carico di troppe cose nella vita, altre trascurano tutto. Se fai parte del primo gruppo ecco per te 11 consigli

Sei il tipo di persona che si preoccupa sempre di ciò che la gente pensa di te o delle tue azioni? Pensi sempre ai tuoi errori passati e alle cose che avresti potuto fare diversamente? Sprechi il tuo tempo a pensare a cosa ti succede perché la persona che ami non può amarti? Finisci per incolpare i tuoi genitori di non essere così belli come le celebrità che vedi in TV?

Enfatizzare queste cose è normale. In effetti, ognuno tende a preoccuparsi di cose su cui non ha il controllo e smettere di farlo è più facile a dirsi che a farsi. Tuttavia, questa abitudine causerà solo stress, ansia e depressione. Ecco perché dovresti aiutarti a rompere questa abitudine. È difficile da fare, ma non è impossibile. Ecco alcuni modi efficaci per smettere di preoccuparti delle cose che non puoi controllare:

1. Imparare a lasciarsi andare

Una fonte primaria di frustrazione e infelicità è il non saper lasciarsi andare. Certo, lasciarsi andare è sempre difficile, ma ricorda che ci sono sempre cose che non puoi cambiare. Eri in ritardo per la tua presentazione? Hai fatto qualcosa di terribile che ha ferito i tuoi amici, la tua famiglia o qualcuno di speciale? È già successo; non puoi tornare indietro nel tempo. Quello che puoi fare è accettare la conseguenza e lasciarla andare. Solo allora puoi andare avanti e concentrarti su cosa fare dopo.

2. Concentrati sulle cose che puoi controllare

Se in passato hai commesso un errore, pensa alle cose che puoi fare ora per ottenere le cose giuste. Se non sei soddisfatto delle prestazioni del tuo ultimo mese di lavoro, lavora sulle cose che puoi ancora correggere e migliorare. Evita di essere in ritardo. Stai lontano dalle distrazioni. Se hai fallito un esame, potresti dover cambiare le tue abitudini di studio. Se ci sono cose che non puoi controllare, ci sono anche molte cose che puoi ancora cambiare. Pertanto, scegli ciò che vale il tuo tempo e sforzo.

3. Pensa a un piano di emergenza

Piuttosto che pensare a cosa sarebbe successo, scegli un obiettivo e guarda al futuro. Se le cose non funzionano nel modo desiderato, non mollare ancora. Studia un il piano B, C, ecc. Forse devi cambiare la tua strategia, il tuo modo di pensare o come rispondere alle cose. Usa tutte le risorse disponibili. Concentrati sulla ricerca di soluzioni piuttosto che di cose immaginarie di cui preoccuparti.

4. Esci dalla tua zona di comfort

Un altro modo per smettere di preoccuparsi è avere il coraggio di fare qualcosa di diverso. Apriti al mondo. Conosci nuove persone. Prova cose nuove, tieni la testa alta e lasciati stupire dalle cose di cui sei veramente capace. Uscire dalla tua zona di comfort può sicuramente fare la differenza nel modo in cui vedi le cose.

5. Sforzati di diventare una persona migliore

Invece di concentrarti su cose che non puoi controllare, come del resto fanno tutti, cerca di diventare una persona migliore, non per nessuno ma per te stesso. Impara dai tuoi errori passati. Potresti non avere il controllo delle tue decisioni passate o chi può rimanere e lasciare la tua vita, ma hai sempre l’opportunità di migliorare e diventare una persona migliore.

6. Circondati di persone positive

Preoccuparsi troppo può solo farti impazzire. Prova a parlare con i tuoi amici, quelli che ti ascoltano e ti capiscono davvero. Condividi con loro le cose che ti preoccupano. Considera il loro consiglio. Lascia che ti diano una nuova prospettiva su come gestire le cose che sono fuori dal tuo controllo.

7. Rimani aperto al cambiamento

Quasi tutto nella vita è incerto. Tuttavia, è anche ciò che rende bella la vita, quindi impara ad accettare l’incertezza. Sì, il cambiamento è inevitabile, ma potresti non sapere quali opportunità ci sono per te. Emoziona il cambiamento e impara ad adattarti quando arriva.

8. Evita di incolpare te stesso

Alcune cose sono al di fuori del nostro controllo, quindi non incolpare te stesso. Potresti aver fatto qualcosa di immaturo, qualcosa di stupido in passato, ma hai ancora la possibilità di applicare le lezioni che hai imparato. Incolpare te stesso non ti farà nulla di buono. Non essere troppo duro con te stesso. Piuttosto, lasciati ispirare da persone che hanno vissuto molto. Credi che puoi anche essere migliore.

9. Renditi consapevole

Questo può essere difficile per qualcuno che rimane preoccupato ma cerca di chiudere gli occhi. Respirate. Meditate. Rimani concentrato. Abituati a meditare per 5-10 minuti ogni giorno. Una volta che diventa parte della tua routine, ti renderai conto di quanto sia utile per te.

10. Prova uno stile di vita sano

Il tuo stile di vita può essere la fonte dei tuoi problemi. Ad esempio, sei preoccupato del tuo peso, ma non stai facendo nulla al riguardo. Che ne dici di fare qualche piccolo passo invece? Cerca di allenarti ogni giorno. Evita di mangiare troppo fast food. Bevi più acqua. Dormi abbastanza. A volte pensi di non poterlo fare, ma il tuo vero nemico sei tu. Quindi, inizia a conquistare te stesso.

11. Prenditi del tempo libero sui social media

Trascorrere così tanto tempo a sfogliare i tuoi account sui social media può darti più motivi per preoccuparti delle cose. Sei preoccupato di non avere un partner mentre tutti si sposano e costruiscono la propria famiglia. Sei preoccupato del tuo lavoro perché hai visto i tuoi che hanno avuto successo. Se ritieni che non sia salutare per te, puoi anche fare una pausa dai social media e provare a concentrarti sulla realizzazione dei tuoi obiettivi. Inoltre, puoi sempre tornare quando vuoi.

A volte è difficile accettare il fatto che non hai alcun controllo su così tante cose nella tua vita. Tuttavia, se sprechi tutto il tuo tempo ed energia nel rimuginare su queste cose, perdi. È tempo di rompere questa abitudine.