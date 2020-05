Sei sempre single? 10 motivi per cui NON trovi mai la persona giusta

Sei sempre single? 10 motivi per cui NON trovi mai la persona...

Non è sempre una scelta essere single. Chi lo è per tanto tempo quasi ci si abitua. Ecco 10 motivi che ti impediscono di impegnarti

Essere single, diciamocelo, può essere fantastico, ma può anche essere una condanna vera e propria. Da un lato fa sempre piacere avere libertà, tanto tempo da dedicare a se stessi e nessuno con cui dover scendere a compromessi. Tuttavia l’uomo è di natura un animale sociale e tende a ricercare la compagnia dei suoi simili, stabilendo anche un legame affettivo. Spesso capita infatti di sentirsi “maledetti” e “incompleti” proprio perché non si riesce a trovare un partner.

Single, ecco 10 motivi per cui non riesci a trovare l’anima gemella

Vivere in coppia è una delle grandi opportunità offerte a noi esseri umani: quando due persone mature, equilibrate e aperte verso gli altri si innamorano, iniziano un amore che è fatto di rispetto e di attrazione, ecco che sì, stare in due è bello, eccitante e gratificante. Non sempre tuttavia, trovare un compagno di vita, o anche solo di una notte, può essere semplice.

Se non ci riesci, ecco quali potrebbero essere i motivi:

1) Sei troppo legata al tuo passato, al ricordo del tuo ex e dei tuoi ex e delle relazioni passate: sono tutti “blocchi”, auto condizionamenti e pesi che ti impediscono di aprirti a nuove relazioni possibili.

2) Proprio quando stai per approcciare con un potenziale partner, ti lasci prendere dalla paura o dall’insicurezza ed inizi a fingere per apparire ciò che non sei, giocando un ruolo e una parte, come un’attrice di secondo livello. Scegli sempre l’autenticità, in questo modo i tuoi partner ti apprezzeranno per ciò che davvero sei.

3) Credi e ti affidi agli stereotipi. “Gli uomini vogliono solo sesso”; “Se mi dice “mi piaci” mi chiamerà”; “l’uomo deve sempre fare la prima mossa”. Bisogna invece andare oltre le apparenze e capire che ogni persona è un universo a se stante, che nelle relazioni non esistono principi generali. Bisogna sapersi dare tempo e modo di capirsi e conoscersi.

4) Non lasci andare un legame superficiale abbastanza in fretta: insistere con qualcuno che cincischia, non è chiaro e non è determinato, non porta nulla di buono. Bisogna saper accettare le storie da una notte, così come quelle che durano una vita. Non fossilizzarti con qualcuno che non vuole condividere il suo tempo con te.

5) La storia clandestina con un collega sposato, una deludente storia da amici di letto, una storia a distanza che non va avanti né indietro, una relazione virtuale. Se la tua storia non ha futuro, troncala. Tutte queste relazioni sono totalmente distruttive e ti costringono a rimanere single.

Altre ragioni alla base della difficoltà di trovare l’anima gemella

6) Hai troppa paura di intraprendere una relazione per le sue conseguenze. Intimità, compromessi, attenzioni dovute. Certo questo può spaventare, ma non è certo un buon motivo per non incontrare nessuno. Esci dalla tua zona di confort, solo così potrai trovare la persona ideale.

7) Sei troppo attaccato al tuo ruolo di single: se trovi la persona giusta per te, di che cosa e su che cosa potrai mai lamentarti e compiangerti in futuro?

8) Forse hai delle aspettative troppo alte. Certo, fissarsi degli standard è un bene, tuttavia bisogna anche essere realisti. La perfezione non esiste e se anche esistesse sarebbe terribilmente monotona. Sperimenta, scendi a patti, troverai la persona che fa per te.

9)Sei così sconfortato che trasmetti questa sensazione anche alle persone che incontro. Hai così paura di soffrire che i potenziali partner se ne rendono conto. Il risultato è che molto spesso si allontanano senza darti la possibilità di iniziare una relazione.

10) Non ti senti ancora “pronto”. Pensi che solo chi è speciale ed eccezionale può ambire ad una soddisfacente vita di coppia. Per Questo ti convinci di trovare un partner solo quando avrai perso peso, avrai trovato un lavoro stabile o avrai avuto successo nella vita. Niente di più sbagliato, non esiste il momento perfetto e la persona giusta si incontra di solito quando meno te lo aspetti e dove meno te lo aspetti. Vivi la tua vita accogliendo ogni possibilità.