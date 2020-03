Coronavirus, quali posti meravigliosi visitare online? Ecco i 10 più belli!

Vista l’estensione della zona controllata a tutta Italia possiamo sfruttare il web. Ci sono dei luoghi da visitare online, per poter viaggiare senza uscire.

Possiamo visitare dei luoghi online, il tutto senza muoverci per contenere l’infezione del Covid 2019. Per poterci distrarre possiamo decidere di viaggiare con la mente, sfruttando gli strumenti che ci offre internet. Possiamo trovare molte immagini usando Google Street View ma anche vedere i video di webcam in luoghi stupendi.

I 10 luoghi meravigliosi da visitare in via telematica

La foresta amazzonica

Potrete godere di moltissime foto da google Street View oltre a sentire i suoni registrati dal loro team brasiliano su Google Earth Outreach. Potrete sentire questi suoni nella riserva del Rio Negro e dei sentieri della Tumbira.

La barriera corallina

Google Earth ha avviato il progetto Catlin Seaview che vuole far conoscere al mondo le profondità marine e soprattutto la Grande Barriera Corallina australiana. Potrete godervi uno spettacolo senza dover andare fino in Australia.

Deserto di Liwa ad Abu Dhabi

Quasi tutto il deserto è costellato di videocamere che permetto di gustarsi delle immagini a 360 gradi del deserto di Liwa. Potrete godere delle immagini della più grande oasi della penisola arabica.

Le Isole Galapagos

Tesoro della biodiversità, le telecamere di Street View sono state montate su una barca, sul fondo marino, nei vulcani dell’isola ed è possibile ammirare le colonie di tartarughe e i leoni marini.

Antartide

Il continente è monitorato dal 2010 ed è visitabile anche per noi. Non solo per monitorare il discioglimento, ma anche per permetterci l’esplorazione offrendo anche filmati dell’esplorazione del Polo Sud.

Yosemite Park – La parete di El Capitan

Potrete scalare virtualmente la parete de El Capitan, con un’altezza di ben 915 è in grado di offrirvi una vista stupenda sul parco di Yosemite negli USA.

Profondità oceaniche

Un luogo che con ogni probabilità non visiteremo mai nella realtà. Con video interessanti potremo visitarle, magari con le spiegazioni degli esploratori. Non solo profondità, ma anche fondali marini, vulcani sommersi…insomma luoghi magari raggiungibili ma non del tutto ospitali.

Parco del Samburu

Il Kenya offre moltissime possibilità turistiche, soprattutto con riguardo quello naturalistico. Saremo accompagnati dai ranger in un safari senza disturbare gli animali o le persone del posto.

Dolomiti

Evitando di accalcarci sulle piste da sci, possiamo semplicemente ammirare i paesaggi delle dolomiti dalla molte web o meteo cam che sono distribuite sulle catena montuosa. Esistono anche dei tour virtuali che ci permettono di scegliere la stagione della visita.

Parchi nazionali

Sono moltissimi i parchi nazionali nel nostro paese, sempre più connessi che ci mostrano le immagini delle zone protette. Dalle riserve marine a quelle del Gran Paradiso. Non dobbiamo far altro che scegliere la nostra meta preferita.