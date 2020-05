I 10 errori pericolosi che commetti ogni volta che fai la Doccia: cosa devi evitare

Tutti facciamo quotidianamente la doccia ma ci sono almeno 10 errori che commettiamo quasi senza accorgercene. Si tratta di norme igieniche e non

Secondo le statistiche, tutti noi trascorriamo circa 1,5 anni della nostra vita in bagno. E passiamo circa 6 mesi a fare la doccia. Non c’è nulla di sorprendente in ciò, perché l’igiene gioca un ruolo fondamentale nella nostra vita. Poche persone sanno, però, che ci sono alcune cose che facciamo e che sono dannose per la propria salute.

Gli errori più comuni durante la doccia

Non facciamo la doccia dopo un allenamento: Alcune persone pensano che l’unico motivo per cui dovrebbero fare la doccia subito dopo un allenamento è l’odore.

In realtà, però, ci sono altri motivi: la sudorazione stimola la produzione di batteri sulla pelle che possono causare un’eruzione cutanea. Quindi, ti consigliamo di fare la doccia il prima possibile.

Ci radiamo le gambe prima di fare una pedicure: Non raderti le gambe prima di fare una pedicure. Potresti contrarre un’infezione a causa i piccoli graffi sui piedi

Non facciamo docce a contrasto: Prima di terminare la doccia, apri l’acqua fredda per 30 secondi. Ciò consentirà di aumentare la resistenza allo stress, rafforzare il sistema immunitario e agire come antidepressivo.

Non dimenticare, però, che fare una doccia di contrasto prima di dormire potrebbe portare problemi di insonnia.

Lavarsi i capelli in doccia ogni giorno: Le persone che hanno i capelli sottili o deboli dovrebbero evitare di lavarli ogni giorno. La cadenza migliore per lavare i capelli è due volte a settimana.

Inoltre, non dimenticare che fare la doccia troppo spesso irrita e disidrata la pelle poiché l’acqua elimina i batteri buoni, esponendosi – potenzialmente – a infezioni.

Altri accorgimenti da adottare

Avvolgiamo i capelli bagnati in un asciugamano: Dopo esserci bagnati, i nostri capelli diventano davvero vulnerabili e facili da spezzare. Per evitare ciò, si consiglia di non avvolgere i capelli con un asciugamano dopo aver fatto la doccia.

Inoltre, a causa del caldo, le ghiandole sebacee iniziano a funzionare più attivamente, il che rende i capelli meno puliti e ordinati.

Dimentichiamo di pulire il soffione: Se stai usando un soffione da molto tempo, potresti notare una sorta di placca che può essere pericolosa per la tua salute.

Gli scienziati hanno scoperto che possono esserci batteri sui soffioni che possono causare malattie polmonari.

Non usiamo correttamente il portasapone: Se hai un portasapone nel tuo bagno, assicurati che l’acqua fuoriesca dallo stesso. Altrimenti, i batteri possono riprodursi direttamente sulla saponetta.

Lasciamo il nostro rasoio sotto la doccia: Per evitare che i batteri si riproducano sul rasoio, lascialo asciugare su un asciugamano. Dovresti anche cambiare regolarmente la lama.

Usiamo lo stesso asciugamano per troppo tempo: Non usare lo stesso asciugamano per molto tempo. Se usi un asciugamano non completamente asciutto, potrebbero esserci dei batteri. Il microbiologo Philip Tierno consiglia di utilizzare lo stesso asciugamano non più di 3 volte prima di lavarlo.

Non laviamo la vasca da bagno subito dopo aver fatto la doccia: Non dimenticare di lavare la vasca subito dopo aver fatto la doccia. L’ambiente umido stimola la riproduzione di batteri come E. coli. Il lavaggio regolare della vasca può prevenire l’infezione.