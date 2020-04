Non sempre si è sicuri dei proprio sentimenti. Ma a volte però alcuni atteggiamenti possono rivelare le vere intenzioni: gli uomini fanno queste 10 cose

Sei indecisa se la relazione che stai vivendo, e che ti sembra quella che hai sempre sognato, sia solo un flirt passeggero o qualcosa di più grande e profondo? Bene, sappi che esistono una serie di comportamenti standard che gli uomini che hanno intenzione di fare sul serio con te potrebbero adottare.

Ecco quindi 10 comportamenti che ti fanno capire se un uomo fa sul serio con te.

1.Tende ad essere trasparente e a raccontarti tutto

Se un uomo ti ama sinceramente e vuole stare con te, sarà sincero nelle sue parole e nelle sue promesse. Il vero amore e le buone intenzioni ispirano sempre onestà.

2. Vuole conoscerti nel profondo

Se il tuo uomo fa sul serio con te farà di tutto per spingerti a entrare sempre di più nella sua vita. Vorrà sapere tutto di te, non si stancherà mai di parlare e di cercare nuovi spunti di conversazione pur di tenere vivo il tuo interesse per lui.

3. Sarà sincero su tutto, soprattutto sul futuro con te

Un fidanzato sincero è assolutamente cristallino su come vede la relazione che sta vivendo. Sarà sempre sincero sul futuro che intravede, e sulla direzione che intende dare alla vostra vita insieme, senza lasciar rovinare i bei momenti dall’incertezza.

4. Cadrà raramente in contraddizione: coerenza prima di tutto

Tra i 10 segnali che rivelano se un uomo vuole avere una relazione seria con te, la coerenza è essenziale. Infatti, se un uomo è davvero convinto di portare fino in fondo la vostra relazione allora non ti illuderà con false promesse.

5. Non di tradisce: né con la mente né col corpo

Intesa non solo come mancanza di tradimento ma anche come voglia di condividere insieme esperienze, momenti e anche le difficoltà. Senza stancarsi mai di stare l’uno con l’altra.

6. Vuole condividere tutto con te

Se un uomo è sincero nel suo amore, le sue azioni parleranno anche di più delle sue parole. Cercherà di includerti sempre di più nei suoi progetti e nelle sue esperienze.

7. Cerca stabilità nella quotidianità con te

Se un uomo ha trovato una sua stabilità allora la sua vita la vuole fondata su sentimenti forti e non passeggeri. Cercherà quasi sicuramente anche una stabilità sentimentale.

8. Non ti manca mai di rispetto

Alla base di una relazione importante, oltre amore e passione, è fondamentale il rispetto. La capacità di vivere anche divergenze e contrasti con il giusto atteggiamento.

9. Apprezza te ma anche la tua e la sua famiglia

Se un uomo ha intenzioni serie con te allora valorizzerà oltre alla sua partner anche la sua famiglia, senza mai rinnegare però le sue radici e origini.

10. Sogna un futuro insieme

Un uomo innamorato ha la capacità di pensare ed immaginare un futuro insieme. I suoi progetti i suoi pensieri ed i sogni sono tutti rivolti vero un unico scopo: condividere una lunga e felice vita insieme.