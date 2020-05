10 cose da dire al tuo uomo per renderlo felice: tutti lo vogliono!

10 cose da dire al tuo uomo per renderlo felice: tutti lo...

Sembra un luogo comune, ma gli uomini sono esseri piuttosto semplici. Per rendere felice un uomo bastano alcune frasi specifiche

Rendere felice un uomo non è semplice. Contrariamente a quanto normalmente si pensa, anche gli uomini hanno bisogno di attenzioni continue e costanti dal proprio partner. Certo, ogni coppia è diversa e costituisce un microuniverso a se stante e certo le dinamiche della relazione dipendono sempre dal carattere e dalla personalità dei singoli individui. Ciò detto, ci son una serie di frasi che ogni uomo ama sentirsi dire dalla propria partner.

Come rendere felice un uomo: 10 frasi che funzionano sempre

Le parole sono molto importanti. E’ per questo che abbiamo raccolto per voi le 10 frasi più importanti per rendere felice un uomo:

Sei bellissimo: Certo ogni umo ama sentirsi fare complimenti, esattamente come le donne. Se poi a fare complimenti è la propria partner allora la soddisfazione è anche maggiore. Fare complimenti al proprio partner lo fa sentire bene e apprezzato, oltre a fargli sapere che hai occhi solo per lui. Sono orgogliosa di te: Se noti che il tuo uomo si sta impegnando per raggiungere i suoi obiettivi e per renderti fiera di lui digli quanto ti sorprende e quanto sei felice di vederlo evolvere. Questa frase servirà come motivazione e lo spingerà a continuare a superare i suoi limiti. Stai bene così: Far notare al tuo uomo che apprezzi la sua forma fisica è un ottimo modo per motivarlo a continuare ad intraprendere uno stile di vita sano e un piano di allenamenti settimanale. Oltre a renderlo felice di sapere che lo apprezzi.

Frasi che vanno sempre dette

Ti amo: Sentirsi amati è uno dei bisogni ancestrali di tutti gli esseri umani e ancora più bello è sapere che i propri sentimenti sono ricambiati dalla persona amata. Detto questo, gli uomini sono di solito quelli che fanno il primo passo, e il fatto che la loro amata lo faccia di tanto in tanto li renderà molto felici. Sei eccezionale: Gli uomini vogliono che le loro donne siano soddisfatte a tutti i livelli, ecco perché è importante condividere tutto e far capire al proprio uomo che lo apprezzate e che siete soddisfatte della vostra relazione. Dimmi cosa c’è che non va, sono qui per ascoltarti: Spesso anche se non viene apertamente comunicato anche gli uomini hanno bisogno di essere ascoltati. Questo non è un segno di debolezza, al contrario. Inoltre, se ti parlano per esternare i loro sentimenti, significa che si fidano di te e che ti danno un posto privilegiato nella loro vita. Sono qui per te: Gli uomini possono sentire una pressione costante a causa degli standard stabiliti dalla società, ed è per questo che spesso hanno bisogno di sapere che tu sarai al loro fianco, sempre e comunque. Mi fido di te: E’ estremamente stressante condividere la propria vita con una persona che non ha fiducia in te e dite. L’ossessività del partner è il veleno di qualsiasi relazione, ecco perché è importante ricordare al proprio uomo che ti fidi di lui e che hai fiducia in ciò che fai. Grazie: Non dimenticarti mai di ringraziare il tuo uomo quando fa qualcosa di bello per te, perché si impegna a farti stare bene ed essere felice, esattamente come fai tu con lui.