Sei una persona innamorata? Se fai la maggior parte di queste 10 cose non puoi avere dubbi sui tuoi sentimenti: sei proprio cotto/a

Certo, non sempre le relazioni tra persone innamorate sono tutte rose e fiori e spesso anzi le difficoltà non mancano. Ciò che però contraddistingue davvero le coppie innamorate, quelle che ce la fanno, dalle altre sono spesso non tanto le grandi dichiarazioni o i gesti eroici che si compiono per il partner, quanto le piccole cose, i semplici gesti della quotidianità. Le persone innamorate dimostrano la forza della loro unione attraverso comportamenti semplici, capaci però di legarle l’una con l’altro indissolubilmente.

Ecco le 10 cose che fanno solo le persone innamorate:

1.Parlano di qualsiasi cosa

Non esistono muri, enigmi, tabù tra due persone innamorate. Se si prova davvero un sentimento forte verso qualcuno, si riesce a comunicare e a confrontarsi davvero su ogni argomento, senza paura di essere giudicati.

2. Si baciano al mattino al risveglio

Può sembrare un particolare da poco, ma dimostra chiaramente il vostro primo pensiero al risveglio: il partner.

3. In caso di emergenza condividono anche lo stesso spazzolino da denti

Se davvero ci si ama non ci si sofferma troppo sulle regole dettate dalla schizzinosagine.

4. Possono passeggiare insieme anche senza parlare

Che sia una passeggiata al parco mano nella mano o un lungo percorso di riflessione, gli amanti possono passare anche ore insieme, senza dire una parola.

5. Si tagliano i capelli a vicenda

Bellissimo particolare che non è un’abitudine, ma un gioco scherzoso che solo le persone che sono legate e che si fidano l’uno dell’altra riescono a fare.

6. Quando il partner sta male anche l’altro non si sente bene

Di questo ne hanno parlato anche psicologi e medici. Le persone innamorate hanno una tale empatia che stanno male quando il partner non sta bene.

7. Fanno il bagno insieme

Un momento di intimità davvero irrinunciabile per alcune coppie. Magari a lume di candela e con una musica leggera in sottofondo.

8. Si raccontano senza vergogna le loro paure

Le persone innamorate non hanno la necessità di mostrarsi perfetti al partner. Infondo sono persone che, come tutte, hanno paure, angosce. E chi, meglio del partner, può essere la persona giusta con cui parlarne.

9. Mentre uno dei due dorme l’altro lo osserva in silenzio

Secondo il parere degli esperti in fatto di coppie, questo atteggiamento rimanda all’infanzia. Ci si sente rilassati e al sicuro sapendo che il partner e la persona che si ama stiano dormendo in serenità.

10. Cucinano insieme

Le coppie innamorate amano sperimentare e cimentarsi a cucinare insieme. Un momento unico per alcune coppie, che può diventare un ottima occasione per un po’ di relax.